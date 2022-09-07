Названы бюджетные продукты, которые нужно включить в список покупок на неделю

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Кисломолочные продукты, овсянку, грубый хлеб, овощи и жирную рыбу следует вносить в еженедельный список продуктов, сообщает "Вечерняя Москва".

"Необязательно гнаться за импортными дорогими брендами. Можно выбрать кисломолочный продукт местного производителя, с коротким сроком годности, потому что именно это гарантирует отсутствие консервантов", – отметил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

При этом он рекомендовал съедать кисломолочные продукты в первые дни после их покупки, а овсянку лучше приобретать в виде хлопьев долгой варки и не доваривать их до конца для сохранения их полезных свойств. Хлеб из цельнозерновой муки должен быть не соленым и не кислым.

Также в продуктовую корзину можно включить гречневую крупу, однако делать это следует с осторожностью, так как она имеет тенденцию роста в цене.

По словам Гинзбурга, не стоит пренебрегать овощами и фруктами, которые можно употреблять в свежем и замороженном виде. Так, среди бюджетных овощей он назвал свеклу, морковь, тыкву, огурцы и томаты, среди фруктов – сливы и яблоки.

Кроме того, в недельную продуктовую корзину необходимо включить жирную морскую рыбу, которую можно запекать и тушить. "При выборе рыбы важно обратить внимание на место ее выращивания. Если рыба была выращена в искусственных условиях, она не содержит в себе полезных омега-3 жирных кислот", – добавил эксперт.

Специалист также упомянул такие приправы, как карри, куркума и сушеная зелень. Исключить из рациона, по мнению врача, следует сахар, красное мясо и подсолнечное масло.

Ранее диетолог Елена Соломатина перечислила помогающие согреться продукты. Среди них она назвала мясные блюда и продукты со специями.

Кроме того, по мнению специалиста, следует обратить внимание на различные супы.

