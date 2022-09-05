Эксперт перечислила помогающие согреться продукты

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Мясные блюда и продукты со специями окажут согревающий эффект в холодное время года, заявила диетолог Елена Соломатина.

"Перец, имбирь, чеснок являются разогревающимися специями. Также продукты, которые тяжелее перевариваются, прежде всего мясные продукты – то, что мы исключали летом. Это могут быть белковые продукты, фасоль, чечевица, вязкие блюда, супы, горох, нут, рыба. Мясо со специями разогревает лучше всего", – рассказала она News.ru.

Кроме того, по мнению специалиста, следует обратить внимание на различные супы.

Ранее врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова сообщила, что приход осени для многих людей ознаменовывается наступлением сезонной депрессии, начинать ее профилактику следует уже в августе.

Она пояснила, что солнечный свет участвует в метаболизме серотонина, отвечающего за активность, бодрость и хорошее настроение. С наступлением холодного времени года, осенью, световой день сокращается, что приводит к уменьшению объема вырабатываемого серотонина.

Также, по ее словам, у многих людей осенью усиливается тяга к сладкому, таким образом организм пытается усилить выработку серотонина, чтобы получить положительные эмоции более легким путем.

