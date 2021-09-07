Проценко предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в России в конце сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил граждан о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России в конце сентября и начале октября. Об этом он сказал порталу Е1.ru.
"Совпадение определенных факторов – сезон, возвращение из отпусков и начало учебного года – может создавать предпосылки для напряжения этой ситуации в конце сентября – начале октября", – сказал Проценко.
Врач также отметил, что осень характерна сезонными вспышками не только коронавируса, но и гриппа и ОРВИ, поэтому необходимо вакцинироваться.
"Это медицина, построенная на доказательствах, этого не надо бояться, потому что сейчас уже есть достаточно большой накопленный и российский, и зарубежный опыт, который говорит о том, что это (вакцинация) эффективный и безопасный подход для граждан", – добавил Проценко.
Ранее Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября. Однако данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.
Проценко предупредил о возможной вспышке коронавируса в Москве в сентябре
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