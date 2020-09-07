Городских экстремалов пригласили на чемпионат среди уличных спортсменов Urban Battle

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поклонников экстремальных видов спорта – городских райдеров, фрираннеров, bmx-байкеров, скейтеров – приглашают принять участие в чемпионате среди уличных спортсменов Urban Battle. Новый проект для экстремалов запустил оператор Tele2.

Подать заявку могут одиночные участники и команды от трех до пяти человек. При этом им необязательно быть абонентами Tele2. У столичных спортсменов, прошедших отборочный тур, появится возможность сразиться не только с соперниками Московского региона, но и представить свои заезды на федеральном уровне: уличные состязания развернутся в восьми городах России.

Кроме того, оператор предлагает столичным райдерам проверить на скорость себя и быстрый мобильный интернет в скейт-парке "Садовники". Tele2 организует экстремальную съемку трюков и смонтирует профессиональный видеоролик.

Сбор заявок на участие продлится до 14 сентября, а съемки заездов пройдут до конца сентября.

3 октября состоится онлайн-батл спортсменов из разных городов и церемония награждения в прямом эфире. В финале чемпионата всем командам, прошедшим отбор, Tele2 поможет создать профессиональное видео заезда. Все видео будут доступны на сайте проекта, здесь же можно будет проголосовать за понравившегося участника, который в дальнейшем получит приз зрительских симпатий.

Общий призовой фонд проекта составит 3 миллиона рублей. Исполнение трюков будет оценивать профессиональное жюри, среди которых будут спортсмены из экстремальных видов. Лучшую команду в России определит известный артист, который выступит на финальном соревновании. Он же и вручит приз.

Директор по маркетингу Tele2 Инна Походня отметила, что их оператор выступает партнером по стилю жизни для своих клиентов. Она подчеркнула, что оператор всегда хочет быть рядом с клиентом, в связи с чем мобильный интернет Tele2 одинаково хорошо работает везде, где он нужен абонентам.

"Реализуя проект Urban Battle, мы не только поддерживаем образ жизни тех, кто увлекается экстремальными видами спорта, но и даем им возможность сохранить на память видео лучших заездов, ведь самостоятельно снимать трюки неудобно, а профессиональные видеоролики приятно показывать друзьям и делиться ими в соцсетях", – сообщила Инна Походня.

Коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский отметил, что жители столицы представляют собой молодую и активную аудиторию, которая не боится экспериментировать. В связи с этим оператор выходит на новый уровень поддержки клиентов и предлагает уникальное для телеком-рынка решение.

"Проект "Город в движении" – это территория, которая объединяет спортивное сообщество и помогает найти новые способы самовыражения. При этом городским спортсменам не нужно задумываться о технической составляющей вопроса. Мы предлагаем экстремалам одновременно кататься и общаться на 4G-скоростях", – сказал Антон Жуковский.