Больше половины месячной нормы осадков выпадет в Москве за неделю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более половины месячной нормы осадков выпадет в столице в течение недели, сообщает центр погоды "Фобос".

"В Москве сегодня еще настоящее лето – днем около плюс 25 градусов. Потом в столице зарядят дожди, самые сильные пройдут во вторник и четверг. В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объема влаги", – рассказали синоптики.

Из-за плотной облачности в столице похолодает, и во вторник температура не превысит 16–19 градусов.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном регионе 7 сентября ожидаются дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. В ведомстве не исключили, что местами в Москве и области пройдут ливни.

В связи с этим жителям столичного региона порекомендовали оставаться дома или на работе. В случае нахождения на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, подчеркнули в МЧС.