Концерт Москвы 24 в День города. Прямая трансляция

На концертной площадке Москвы 24 на Охотном Ряду проходит концерт в честь Дня города. На сцене сегодня выступают:
Uma2rman;
Максим Леонидов;
"Сурганова и Оркестр".
Москва отмечает День города в эти выходные − 7 и 8 сентября. Эпицентром торжеств стала Тверская улица, которую по традиции в дни праздника сделали пешеходной. На Тверской работают четыре тематических площадки, посвященные юбилею ВДНХ.
Кроме того, на Тверской и соседних улицах установили восемь спортивных объектов. В их числе – 35-метровый бассейн для сапсерфинга, площадка для паркура, восьмиметровый скалодром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы. Спортивные шоу и тернировки проходят до позднего вечера.
Ко Дню города также организовали 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Некоторые из них решили посвятить истории ВДНХ.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
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