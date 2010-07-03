Концерт Москвы 24 в День города. Прямая трансляция

На концертной площадке Москвы 24 на Охотном Ряду проходит концерт в честь Дня города. На сцене сегодня выступают:



Uma2rman;

Максим Леонидов;

"Сурганова и Оркестр".

Москва отмечает День города в эти выходные − 7 и 8 сентября. Эпицентром торжеств стала Тверская улица, которую по традиции в дни праздника сделали пешеходной. На Тверской работают четыре тематических площадки, посвященные юбилею ВДНХ.

Кроме того, на Тверской и соседних улицах установили восемь спортивных объектов. В их числе – 35-метровый бассейн для сапсерфинга, площадка для паркура, восьмиметровый скалодром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы. Спортивные шоу и тернировки проходят до позднего вечера.

Ко Дню города также организовали 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Некоторые из них решили посвятить истории ВДНХ.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.



