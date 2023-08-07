Врач объяснил, как отдых на море может обострить варикоз

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Отдых на море может быть полезен людям с варикозом, но только если соблюдать определенные правила. В ином случае заболевание может усугубиться, рассказал Москве 24 флеболог, врач-хирург Виктор Любимов.

По его словам, при варикозе отдых на море хорош тем, что человек много двигается – ходит, плавает и так далее. За счет этого улучшается отток крови от нижних конечностей.





Виктор Любимов флеболог, врач-хирург Однако опасность такого отдыха заключается в том, что во время жары организм с потоотделением теряет влагу, из-за чего кровь сгущается и застаивается в варикозных венах. Это может спровоцировать развитие тромбофлебита, при котором в системе расширенных из-за варикоза, воспаленных вен образуется тромб.

Чтобы избежать негативных последствий, важно чаще пить воду. А вот алкоголем лучше не увлекаться, так как он приведет к еще большему обезвоживанию и сгущению крови, предупредил флеболог.

Также важно избегать открытого солнца и стараться уходить в тень или в прохладное помещение в самое жаркое время – с 11:00 до 16:00, отметил врач.



Виктор Любимов флеболог, врач-хирург И обязательно чаще двигаться. Особенно хорошо много плавать, так как при этом уменьшается нагрузка на ноги и вены: мышцы активно работают в воде и отток крови значительно улучшается.

Однако, если предстоит длительная нагрузка на ноги (например, поездка на экскурсию, предполагающая долгие прогулки), лучше надеть компрессионный трикотаж. Он позволит уменьшить нагрузку на вены, улучшив отток крови от нижних конечностей, заключил Любимов.

Ранее врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов назвал плавание, велопрогулки и несложные упражнения лучшей профилактикой периодических отеков ног. Также снять отечность и ощущение тяжести хорошо поможет контрастный душ.