В России выявлены 20 303 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Российской Федерации за последние сутки зафиксировали 20 303 новых случая заражения коронавирусом, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтверждены 18 712 699 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, за сутки выздоровели 8 729 пациентов. Всего COVID-19 в России перенесли 18 039 355 человек.

Сообщается также, что за сутки скончались 44 пациента с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 8,6%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 был произведен 89 250 277 раз.