В России выявили 22 320 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

За последние сутки в России подтвердили 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Выявлено активно 1 876 (8,4%) эпизодов без клинических проявлений.

В Москве зафиксированы 2 235 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 904, в Московской области – 1 455, в Нижегородской области – 551, в Свердловской области – 520.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая (плюс 0,35 процента) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве и Республике Татарстан сохраняются наименьшие темпы прироста заболеваемости – 0,15 и 0,22 процента.

За последние сутки в стране подтверждено 793 смерти после заражения коронавирусом. За весь период пандемии по России умерло 164 094 человека.

По выздоровлении были выписаны 19 485 пациентов. Всего коронавирусом в РФ переболели 5 739 838 человек.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о самом масштабном для РФ случае суперраспространения коронавируса. От одного человека заразились порядка 1,5 тысячи граждан.