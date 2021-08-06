ВОЗ заявила о включении больных ВИЧ в приоритетные группы вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор Глобальной программы по ВИЧ, гепатиту и ИППП Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мег Доэрти заявила, что люди с диагнозом ВИЧ должны быть включены в приоритетные группы вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая, что у людей, живущих с ВИЧ, риск смерти повышается на 30%, если они госпитализированы, и мы знаем, что вакцинация против COVID защищает людей как от тяжелых заболеваний, так и от госпитализации и смерти, ...люди, живущие с ВИЧ, должны иметь приоритет для вакцинации против COVID", – отметила Доэрти.

По мнению специалиста, ВИЧ-положительные должны быть экстренно внесены в приоритетные группы вакцинации вместе с людьми пожилого возраста, лицами с сопутствующими заболеваниями и медицинскими работниками.

Ранее стало известно, что ВОЗ призвала отказаться от ревакцинации ради "бедных" стран. По ее мнению, более 80% вакцин достается "богатым" странам.