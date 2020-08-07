К страдавшему амнезией жителю Подмосковья вернулась память в аэротрубе

Мужчина жил под именем Иван без документов и других возможностей восстановления памяти. Он вспомнил имя благодаря сертификату на спортивный аттракцион, который подарили его жене на 8 Марта.
Предполагается, что ощущение полета в аэротрубе помогло избавиться от амнезии. Это связано с тем, что мужчина в прошлом был десантником и имел за плечами большое количество прыжков с парашютом.
Оказалось, что Иван, как все это время его называла жена, на самом деле Андрей Петров из Владивостока. Марина все это время переживала, что, возможно, у ее мужа уже есть жена, которая его ждет.
"Непросто было снова осознать себя собой. Вспомнил, что родителей уже нет в живых, холост, детей нет", – рассказал мужчина.
"Там и познакомился со своей будущей женой Мариной. Сначала женщина опасалась такого человека без прошлого, но постепенно любовь развеяла все сомнения", – рассказали супруги.
Теперь они планируют восстановить документы и полететь на родину Андрея, чтобы вернуть его потерянную жизнь.
Ранее сообщалось, что москвич очнулся после того, как провел в коме два месяца после экстренной операции. До этого ему не рассказывали о коронавирусе, чтобы не волновать. В связи с этим мужчина был очень удивлен и пребывал в шоке, когда узнал о пандемии.
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