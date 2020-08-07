Эксперты рассказали, почему нельзя откидывать спинки кресел в самолете

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Пассажирам самолетов рассказали, почему запрещается откидывать спинки кресел, сообщает Daily Express.

По словам экспертов, чтобы облегчить эвакуацию самолетов при форс-мажорной ситуации, необходимо держать спинки вертикально, это снизит вероятность травмирования пассажиров.

"При откинутой спинке пассажир рискует получить более серьезную травму из-за более сильного удара головой об нее, также риски возрастают для сидящего за ним пассажира", – объясняют эксперты.

Ранее пилот рассказал, почему надо выключать телефон во время полета. По его словам, переключение гаджета в авиарежим, при котором нельзя выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.