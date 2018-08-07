Врачи рассказали о состоянии звезды фильма "Такси" после операции в Москве

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Французский актер Сами Насери, которого в минувшие выходные избили в баре в Москве, пришел в сознание после наркоза. Актер чувствует себя после операции хорошо, сообщили в пресс-службе в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, передает Агентство "Москва".

"Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать. Его привез к нам с тяжелой травмой его брат, тоже гражданин Франции", – сказали в пресс-службе медучреждения.

Как отмечается, лечение Насери контролирует Минздрав России и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.



Пресс-секретарь МНИИ ГБ им. Гельмгольца Фатима Кочева сообщила телеканалу Москва 24, что актер получил серьезную травму, но был успешно прооперирован.

Полицейские задержали троих человек по факту избиения французского актера.