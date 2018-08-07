Врачи рассказали о состоянии звезды фильма "Такси" после операции в Москве

7 августа, 17:55
Фото: ТАСС/Yan Maisani
Французский актер Сами Насери, которого в минувшие выходные избили в баре в Москве, пришел в сознание после наркоза. Актер чувствует себя после операции хорошо, сообщили в пресс-службе в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, передает Агентство "Москва".
"Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать. Его привез к нам с тяжелой травмой его брат, тоже гражданин Франции", – сказали в пресс-службе медучреждения.
Как отмечается, лечение Насери контролирует Минздрав России и лично главный врач-офтальмолог Владимир Нероев.
Пресс-секретарь МНИИ ГБ им. Гельмгольца Фатима Кочева сообщила телеканалу Москва 24, что актер получил серьезную травму, но был успешно прооперирован.
Полицейские задержали троих человек по факту избиения французского актера.
Актера Сами Насери прооперировали после драки в баре Москвы
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