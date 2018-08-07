Прощание с убитым в ЦАР режиссером Расторгуевым началось в столице

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Церемония прощания с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым, убитым в Центральноафриканской Республике 30 июля, началось в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Как передает Агентство "Москва", проститься с Расторгуевым пришли его родные, друзья и коллеги-журналисты.

Александр Расторгуев известен как один из создателей документального фильма "Срок и таких картин, как "Я тебя люблю" и "Я тебя не люблю". Он активно сотрудничал с режиссерами Виталием Манским и Павлом Костомаровым, журналистом Алексеем Пивоваровым.

Ранее во вторник, 7 августа, в Соборной мечети столицы прошла церемония прощания с журналистом Орханом Джемалем, которую посетили десятки человек. В этот же день на Булатниковском кладбище похоронили оператора Кирилла Радченко, также убитого в ЦАР. Церемония прощания с ним состоялась в морге судебно-медицинской экспертизы № 1 в Царицыне.

31 июля стало известно, что накануне в ЦАР погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Они похитили машину россиян, а затем расстреляли съемочную группу. По факту убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.