Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве планируют отреставрировать палаты Мазепы XVII века, которые являются объектом архитектурного наследия. Здания принадлежат Евангелическо-лютеранской церкви, которая занимается разработкой проекта реставрации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Глава городского департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что свое название палаты получили из-за того, что считались домом, где проживал гетман Иван Мазепа при посещении Москвы.
"О том, что палаты принадлежали гетману, известно только благодаря легенде. Никаких точных данных о времени строительства и первых владельцах палат нет", – сказал Емельянов.
Палаты находятся в Колпачном переулке в центре столицы. В 1990-х годах этот памятник архитектуры был передан лютеранской общине.
Как отмечается, специалистам предстоит описать особенности строений, привлечь для этого историко-архивные материалы.
Ранее сообщалось, что к лету 2019 года завершат реставрацию деревянного дома конца XVIII – начала XIX века в Елоховском проезде. Здание построили незадолго до начала войны с Наполеоном, оно пережило пожар 1812 года. В настоящее время дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
Кроме того, планируют отреставрировать здание на Спартаковской площади, в котором находится театр "Модернъ". Задание на разработку соответствующего проекта выдали в Мосгорнаследии.
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