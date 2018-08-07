Деревянную усадьбу в Елоховском проезде отреставрируют к лету 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрацию деревянного дома конца XVIII – начала XIX века в Елоховском проезде завершат к лету 2019 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание построили незадолго до начала войны с Наполеоном, оно пережило пожар 1812 года. В настоящее время дому присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, хотя усадьбе уже более 200 лет, ей удалось сохранить свой исторический архитектурный облик. По его словам, в ходе реставрационных работ укрепят каменный фундамент и кровлю дома, расчистят все деревянные конструкции, включая несущие балки и углы деревянных срубов. "Учитывая большие очаги поражения древесины гнилью, эти элементы требуют кропотливой работы, их восстанавливают по особой технологии, частично меняют и покрывают защитным раствором", – пояснил глава ведомства. Кроме того, добавил Емельянов, специалисты воссоздадут первоначальный вид фасада – с нишами над окнами и чугунными решетками.
Наряду с фасадом и конструктивными элементами предстоит отреставрировать интерьеры усадьбы. В частности, планируют восстановить лепной декор потолков и анфиладную планировку.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"На реставрацию отправлены и аккуратно демонтированные белые печные изразцы, выполненные в популярном в начале XIX века стиле "Московия" – рассказал Емельянов. Он пояснил, что после реставрации изразцы вновь украсят старинную печь.
Глава Мосгорнаследия также напомнил, что до конца 1970-х годов в доме находилось общежитие железнодорожников, а позже – строительно-монтажное управление и редакция журнала. С конца 2000-х годов здание пустует. Когда реставрация завершится, его приспособят под современные нужды, уточнил Емельянов.
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