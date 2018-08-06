В Москве планируют отреставрировать здание бывшей хлебной биржи и театра "Модернъ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Здание на Спартаковской площади, в котором находится театр "Модернъ", планируют отреставрировать. Задание на разработку соответствующего проекта выдали в Мосгорнаследии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Вначале специалисты проведут комплексные научно-исследовательские работы, чтобы уже в процессе реставрации не возникло никаких накладок или неожиданностей", – говорится в сообщении.
Здание бывшей хлебной биржи на Спартаковской площади, как уточняется, является объектом культурного наследия федерального значения.
"Хлебная биржа – один из интереснейших московских объектов. Она была построена в 1911 году по проекту архитектора Капитолия Дулина и надолго стала одной из главных местных достопримечательностей", – приводятся на портале слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
По его словам, ход работ будут отслеживать специалисты Мосгорнаследия.
Ранее сообщалось, что в список объектов культурного наследия внесли трехэтажный жилой дом рабочего товарищества "Трудкоопстрой" в столичном районе Хамовники. Здание построили в конце 1920-х годов. Это образец нового типа советского жилья, которое сочетало в себе индивидуальные квартиры и общественные бытовые помещения – прачечную, сушильню, гладильню. Кроме того, в доме также располагалось общежитие и кухни для постояльцев.
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