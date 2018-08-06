Один из первых кооперативных домов столицы признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В список объектов культурного наследия внесли трехэтажный жилой дом рабочего товарищества "Трудкоопстрой" в столичном районе Хамовники. Здание построили в конце 1920-х годов.

Это образец нового типа советского жилья, которое сочетало в себе индивидуальные квартиры и общественные бытовые помещения – прачечную, сушильню, гладильню. Кроме того в доме также располагалось общежитие и кухни для постояльцев.

"Жилой дом возведен по проекту немецкого архитектора Вильгельма Циммера. Архитектор соединил в своем проекте отдельные элементы двух абсолютно разных архитектурных традиций – североевропейской архитектуры Раннего Нового времени, с мансардным этажом и мелкой раскладкой окон, и конструктивизма, которому свойственны простота форм и отсутствие декора", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что доходный дом купцов Бурениных на Нижней Красносельской улице в центре Москвы получил статус объекта культурного наследия. По словам специалистов, четырехэтажное каменное строение возвели в 1915 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского, в советские годы работавшего на ВДНХ.