Доходный дом Бурениных в центре Москвы признали объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходный дом купцов Бурениных на Нижней Красносельской улице в центре Москвы получил статус объекта культурного наследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам специалистов, четырехэтажное каменное строение возвели в 1915 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского, в советские годы работавшего на ВДНХ.

Как пояснил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, доходный дом Бурениных – "одно из немногих исторических зданий на Нижней Красносельской улице". Он отметил, что за все годы его существования ни архитектурный облик фасадов, ни планировка здания не претерпели каких-либо серьезных изменений. "Даже сохранился световой фонарь над парадной лестницей дома", – подчеркнул Емельянов. По его словам, облик главного фасада формируют два выступа-эркера, характерных для стиля неоклассицизм. При этом ряд декоративных элементов, добавил глава департамента, выполнены в романо-готическом стиле, что является редкостью для Москвы. В их числе – геральдическая композиция со львами, которая украшает подъезд дома.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В интерьерах здания сохранились лишь элементы декора потолка и вестибюля, фрагмент деревянного тамбура парадного входа и так называемая "метлахская" керамическая плитка на лестничных площадках.

Как напомнили в департаменте культурного наследия, почти 100 лет дом Бурениных был жилым. В конце 2000-х годов жильцов расселили, и некоторое время дом пустовал. Отныне же, благодаря статусу объекта культурного наследия, здание находится по охраной государства.

За последние семь лет охранный статус в столице присвоили в общей сложности примерно 700 историческим зданиям.