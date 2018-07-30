Доходный дом Бурениных в центре Москвы признали объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходный дом купцов Бурениных на Нижней Красносельской улице в центре Москвы получил статус объекта культурного наследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
По словам специалистов, четырехэтажное каменное строение возвели в 1915 году по проекту архитектора Вячеслава Олтаржевского, в советские годы работавшего на ВДНХ.
Как пояснил руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, доходный дом Бурениных – "одно из немногих исторических зданий на Нижней Красносельской улице". Он отметил, что за все годы его существования ни архитектурный облик фасадов, ни планировка здания не претерпели каких-либо серьезных изменений. "Даже сохранился световой фонарь над парадной лестницей дома", – подчеркнул Емельянов. По его словам, облик главного фасада формируют два выступа-эркера, характерных для стиля неоклассицизм. При этом ряд декоративных элементов, добавил глава департамента, выполнены в романо-готическом стиле, что является редкостью для Москвы. В их числе – геральдическая композиция со львами, которая украшает подъезд дома.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В интерьерах здания сохранились лишь элементы декора потолка и вестибюля, фрагмент деревянного тамбура парадного входа и так называемая "метлахская" керамическая плитка на лестничных площадках.
Как напомнили в департаменте культурного наследия, почти 100 лет дом Бурениных был жилым. В конце 2000-х годов жильцов расселили, и некоторое время дом пустовал. Отныне же, благодаря статусу объекта культурного наследия, здание находится по охраной государства.
За последние семь лет охранный статус в столице присвоили в общей сложности примерно 700 историческим зданиям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: