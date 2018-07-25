"Пряничный" домик в Ружейном переулке признали памятником архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, построенный в начале XX века, признали объектом культурного наследия регионального значения. Этот статус обеспечит зданию государственную охрану, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.
Речь идет о каменном четырехэтажном здании архитектора Михаила Исакова.
Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, дом сохранился практически без изменений до сегодняшнего дня.
"Хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов дома, а также некоторые элементы интерьера. Так, внутри доходного дома остались оригинальные лестницы, украшающие парадную часть здания", – сообщил Емельянов, отметив, что оформление здания характерно для русской архитектуры XVI-XVII веков.
Вход в дом оформлен парными фигурными колонками и завершен треугольным фронтоном с "сухариками" — небольшими прямоугольными выступами. На уровне четвертого этажа здание украшено декоративными поясами кронштейнов, широким поребриком и венчающим профилированным карнизом. Крыша выполнена в виде шатра.
Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечит зданию охрану государства – такие дома запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать. Все ремонтные и реставрационные работы на таких объектах должны проводиться только под контролем департамента культурного наследия и после согласования работ с ведомством.
За последние семь лет охранный статус в Москве получили почти 700 памятников.
Ранее сообщалось, что жилой дом купцов Крашенинниковых, построенный в начале XIX века на Кожевнической улице, признали объектом культурного наследия регионального значения.
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