Врач назвала летние напитки, от которых можно поправиться

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Смузи, лимонады и сладкие газированные напитки могут привести к набору веса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"У нас летом все стараются себя охлаждать и пьют лимонады, сладкие газированные напитки. Как правило, если они не домашнего приготовления, то там содержится сахар. Это негативно отражается на фигуре", – предупредила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Также многие любят смузи из фруктов и ягод. Но в таком измельченном виде их гликемический индекс повышается. Происходит очень высокая концентрация глюкозы в крови, и все это идет в жир.

Кроме того, летом пользуются популярностью алкогольные напитки, которые люди употребляют на отдыхе. Они также могут привести к набору лишнего веса. "Следует помнить, что спиртные напитки сами по себе являются буквально шоколадкой. У них очень высокая калорийность", – объясняет Мухина.

Слабоалкогольные коктейли содержат меньше этилового спирта, но в их составе есть сладкий сироп. "Человек даже не замечает, сколько он выпил и съел чистого сахара. Питательная ценность – ноль, вред для организма – плюс сто и огромная калорийность", – подчеркнула диетолог.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Кофе, в котором много молока, например латте, капучино, и когда еще туда добавлен сироп, – это тоже слишком калорийно. Такие напитки обычно пьют в большом количестве, в итоге это все отражается на весах, а потом и на боках.

Ранее были названы противопоказания для употребления кофе в жаркую погоду. В частности, в этот период напиток рекомендуется исключить из рациона людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например гипертоникам. Дело в том, что эффект, который кофе оказывает на организм, на фоне жары может усиливаться. В результате человек рискует столкнуться с перебоями в работе сердца и неконтролируемым повышением давления.

