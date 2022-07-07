Архитектор назвал деревянные многоэтажные дома безопасными и долговечными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Архитектор-градостроитель Илья Заливухин заявил, что деревянные многоэтажные дома являются безопасными строениями. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Под деревянными подразумеваются сами конструкции – это клееная древесина, не просто какое-то дерево, обработана всей необходимой противопожарной обработкой", – заявил специалист.

По словам Заливухина, конструкции могут быть безопасными вплоть до семи этажей, однако более реальная высота – от 2 до 4 этажей.

Архитектор назвал деревянные дома более экологичными и отметил, что в России достаточно сырья для их производства. Кроме того, возможное возведение деревянных построек позволит при грамотном подходе снизить затраты.

В июне стало известно, что в ТиНАО появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Промышленное предприятие расположится на площади около 2,3 гектара.