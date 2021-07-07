Артемий Лебедев станет ведущим в стриме RT

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев станет ведущим одной из рубрик нового сезона стримов RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу".
Начало стрима запланировано на среду, 7 июля, в 21:00. Лебедев будет вести рубрику "Бесит".
Кроме того, в рамках прямой трансляции зрители увидят выступления врачей и вирусологов, а также выслушают мнения сторонников и противников вакцинации от COVID-19.
Также RT расскажет о своем исследовании о фальшивых QR-кодах.
Ранее стало известно, что с 17 по 18 июля в технопарке "Сколково" пройдет пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест". В этом году к нему присоединятся подкаст-проекты, среди которых "Терминальное чтиво", "Не занесли" и "Хоба!". Среди известных участников-стримеров – Владислав Синотов (SilverName), Юлия Кошкина (koshkamoroshka), Алексей Баранов (HARD PLAY) и другие.
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