Названы самые высокооплачиваемые в России июльские вакансии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских регионах первые строчки в списке самых высокооплачиваемых вакансий заняли программисты. Об этом сообщает RT со ссылкой рейтинг, составленный аналитиками сервиса Superjob.

Так, в Москве рекрутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге ведущему программисту 1С готовы предложить заработную плату от 200 тысяч рублей в месяц, а разработчику 1С в Уфе – до 150 тысяч рублей.

Также в топ наиболее высокооплачиваемых вакансий вошли врачи. В Санкт-Петербурге врачу психиатру – наркологу предлагают заработную плату до 250 тысяч рублей в месяц, в то время как врач-флеболог из Воронежа может получать от 150 тысяч рублей.

Кроме того, в рейтинге оказались инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры. Так, в Казани ищут инженера строительного контроля на зарплату от 100 тысяч рублей. Менеджеру активных продаж в Краснодаре предлагают до 120 тысяч рублей в месяц, а менеджер по продажам B2B в Нижнем Новгороде может зарабатывать 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой на июль.

Возглавляет список вакансия менеджера по продукту, выставленная агрегатором страховых услуг, с зарплатой 300 тысяч рублей. Предлагают высокий доход и специалистам IT-сферы. Так, Backend-разработчик с опытом работы от трех лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, а ведущий специалист по защите информации со стажем от двух лет – до 210 тысяч рублей в месяц. Если же среди соискателей есть потенциальный Lead/Senior Frontend-разработчик для работы с микросервисной архитектурой, то его ежемесячный доход может составлять 200 тысяч рублей.

