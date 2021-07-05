Названы вакансии с самой высокой зарплатой на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис для поиска работы "Работа.ру" подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой на июль, сообщает РИА Новости.

Возглавляет список вакансия менеджера по продукту, выставленная агрегатором страховых услуг, с зарплатой 300 тысяч рублей. Сотруднику будет необходимо создать собственную команду, работать над стратегией компании, улучшать функционал сервиса и расширять ассортимент продуктов. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от двух лет в качестве Project Manager или Product Owner, а также опыт подбора персонала и создания интерфейсов, понимать особенности web-разработки.

Предлагают высокий доход и специалистам IT-сферы. Так, Backend-разработчик с опытом работы от трех лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, а ведущий специалист по защите информации со стажем от двух лет – до 210 тысяч рублей в месяц. Если же среди соискателей есть потенциальный Lead/Senior Frontend-разработчик для работы с микросервисной архитектурой, то его ежемесячный доход может составлять 200 тысяч рублей.

В других сферах для удаленной работы есть вакансия менеджера по массовому подбору персонала на вахту. Специалист будет проводить круглогодичный подбор персонала на рабочие специальности, самостоятельно выбирать кандидатов и осуществлять первичные телефонные собеседования. Такому сотруднику работодатель предлагает сумму до 200 тысяч рублей. Этот же оклад может получать и менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, но на данной вакансии предполагается также и процент с личных продаж.

В транспортной компании ищут диспетчера, которому будут платить от 180 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы на аналогичной должности, а также уметь пользоваться базовыми программами на ПК и ГЛОНАСС. Сумму до 150 тысяч рублей может зарабатывать Marketing Team Lead. Успешный кандидат возьмет на себя реализацию стратегии продвижения компании и позиционирования ее продуктов, проведение маркетинговых исследований и контроль за ведением социальных сетей.

Завершает список вакансия специалиста по контекстной рекламе с опытом работы от года в компанию по производству детских деревянных развивающих игрушек. Специалисту предстоит запускать и отслеживать эффективность рекламных кампаний в "Яндекс. Директ" и Google AdWords, а также работать со сквозной аналитикой и отчетностью. Обучение может предоставляться за счет компании. А платить за такую работу в ней готовы до 130 тысяч рублей в месяц.

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