Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Они предлагают прописать в законе, что оскорбление может быть выражено "не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Также авторы документа предлагают внести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – от 100 до 150 тысяч.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Николай Панков заявил, что считает актуальным введение штрафов для чиновников из-за последних скандальных случаев. Он отметил, что общие нормы были прописаны в федеральном законе "О государственной гражданской службе", но их нарушение штрафов не предполагало.

Парламентарий считает, что с введением штрафов чиновники будут больше контролировать свои высказывания. По его словам, локальные нормативно-правовые акты также будут иметь положительное влияние на их поведение.

