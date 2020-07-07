Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Они предлагают прописать в законе, что оскорбление может быть выражено "не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Также авторы документа предлагают внести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – от 100 до 150 тысяч.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Николай Панков заявил, что считает актуальным введение штрафов для чиновников из-за последних скандальных случаев. Он отметил, что общие нормы были прописаны в федеральном законе "О государственной гражданской службе", но их нарушение штрафов не предполагало.
Парламентарий считает, что с введением штрафов чиновники будут больше контролировать свои высказывания. По его словам, локальные нормативно-правовые акты также будут иметь положительное влияние на их поведение.
Штрафы за оскорбление могут поднять в полтора-два раза
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