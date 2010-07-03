В понедельник воздух прогреется до +23 градусов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник, 8 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура в городе упадет до отметки +10... +12 градусов, по области похолодает до +8. Днем воздух прогреется до +21... +23.

Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в столице с начала июля составляет +16,3 градуса. Это примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.

Синоптики отметили, что погода в выходные больше соответствовала концу августа – началу сентября. Возвращения жары в регионе не стоит ожидать как минимум до середины июля.