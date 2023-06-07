15:35Общество
Регистр доноров крови появится на "Госуслугах" в этом году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Регистр доноров крови на портале "Госуслуги" может появиться уже в этом году. Об этом президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал на встрече Владимиром Путиным.
"В этом году планируется запуск регистра доноров крови", – цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что на портале появились сервисы для доноров. В Минцифры РФ рассказали, что информацию о донорстве крови и костного мозга можно найти в разделе "Здоровье".
Благодаря появлению сервиса благотворители смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови, а также скачать документы для оформления оплачиваемого дня отдыха.
Кроме того, для тех, кто планирует стать донором костного мозга, создали специальный бланк заявки на включение в федеральный перечень.
Специалисты рассказали о развитии донорства костного мозга в России
Читайте также