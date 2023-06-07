Депутат назвала избыточной идею введения однообразных правил отсрочки платежа за обучение

Фото: depositphotos/kasto

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточной идею введения однообразных правил отсрочки платежа за обучение в вузе, сообщает RT.

По ее словам, с одной стороны, можно понять обеспокоенность о том, что каждый студент решает самостоятельно проблему отсутствия возможности оплаты за образование. Но, с другой стороны, платные места, предоставленные вузом, обеспечивают дополнительную зарплату преподавателей и деятельность хозяйственного субъекта.

По ее словам, если взять ответственность по предоставлению студенту отсрочки на полгода, то одновременно с этим нужно принять ответственность за возмещение вузу затрат в случае, если студент не сможет их оплатить самостоятельно.

"И это большая проблема. Потому что если это будет законодательно урегулировано, каждый захочет воспользоваться такой преференцией", – отметила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил унифицировать правила предоставления отсрочки от оплаты за обучение в вузах до шести месяцев независимо от формы обучения. Отсрочку он предлагает давать при подаче заявления студентом не позднее чем за 10 дней до конечной даты приема платежа.

По его словам, значительная часть молодых граждан получает высшее образование платно. Кроме того, часто возникают ситуации, связанные с потерей дохода либо другими бытовыми трудностями, когда студент не может внести платеж за обучение в установленный срок.

В таких ситуациях граждане могут воспользоваться правом на отсрочку оплаты обучения, но правила устанавливаются каждым высшим учебным заведением на свое усмотрение. По мнению законодателя, это создает неравные условия для студентов разных вузов.

Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии