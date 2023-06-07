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09:26

Общество

Россиянам рассказали, что делать в случае попадания песка ребенку в глаза

Фото: 123RF/zilvergolf

В случае если ребенку попал в глаза песок, их необходимо промыть ватным тампоном. Его следует смочить в чистой воде или в чайной заварке, сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

По ее словам, заварка снимает раздражение и успокаивает слизистую. Однако, подчеркнула врач, после этого следует в срочном порядке обратиться к офтальмологу.

"Далее нужно закапать в глаз любое противовоспалительное средство. Песок в глазах может стать причиной серьезных механических повреждений роговицы или конъюнктивального слоя в виде порезов и царапин, поэтому нужно срочно обратиться к офтальмологу", – заключила Чиркова.

Ранее терапевт рассказала, как оказать первую помощь съевшему песок ребенку. Чиркова поделилась, что после этого следует дать ему прополоскать рот и обеспечить обильное питье. При этом, отметила она, в этом моменте нельзя паниковать.

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