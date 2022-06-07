ГД в первом чтении приняла законопроект о едином детском движении "Большая перемена"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином детском и молодежном движении "Большая перемена". Об этом сообщается на сайте органа.

Целями движения является участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Кроме того, документ предусматривает возможность организации досуга и создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей.

Движение будет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. При этом его участниками могут стать школьники от шести лет, учащиеся колледжей и техникумов.

Ранее правительство поддержало законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена". Вместе с тем в кабмине отметили, что проект необходимо доработать ко второму чтению, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством.

