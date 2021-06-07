Москву накрыл ливень

Москву накрыли ливни

На Москву обрушился ливень, в отдельных районах столицы возможны грозы.

Ранее о возможных ливнях с градом сообщали в управлении МЧС по столице. Специалисты предупреждали о грозе и уточняли, что порывы ветра при непогоде могут усилиться до 17 метров в секунду.

В связи со сложными погодными условиями водителей попросили соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Пешеходам напомнили об опасности, которую представляют деревья и шаткие конструкции.

Столичные власти порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы. Владельцам точек общественного питания также нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты, установленные ради защиты от солнца.

Согласно прогнозам синоптиков, к ночи температура воздуха в городе опустится до 12–14 градусов тепла. При этом в некоторых районах Москвы продолжатся дожди.