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Общество

15:23

Москву накрыл ливень

общество погода

Москву накрыли ливни

На Москву обрушился ливень, в отдельных районах столицы возможны грозы.

Ранее о возможных ливнях с градом сообщали в управлении МЧС по столице. Специалисты предупреждали о грозе и уточняли, что порывы ветра при непогоде могут усилиться до 17 метров в секунду.

В связи со сложными погодными условиями водителей попросили соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры. Пешеходам напомнили об опасности, которую представляют деревья и шаткие конструкции.

Столичные власти порекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы. Владельцам точек общественного питания также нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты, установленные ради защиты от солнца.

Согласно прогнозам синоптиков, к ночи температура воздуха в городе опустится до 12–14 градусов тепла. При этом в некоторых районах Москвы продолжатся дожди.

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