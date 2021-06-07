Еще 1 568 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1 568 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 077 914. В Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Известно, что за сутки в больницы с инфекцией были доставлены 1 207 человек, скончались 59 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 9 429 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге зафиксировано 854 случая, в Московской области – 787, в Нижегородской области – 158, в Ростовской области – 156.

