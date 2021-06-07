Мурашко рассказал, как дожить до 100 лет

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что прожить до 100 лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность. Об этом сообщает РИА Новости.
"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, – та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака. Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", – сказал он.
По словам министра, необходимо проявлять предельную сдержанность и мудрость.
"Почему-то, когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения – 18 лет", – рассказал Мурашко.
Глава Минздрава уточнил, что, по статистике, это особенно проявляется у мальчиков.
Ранее специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.
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