Мурашко рассказал, как дожить до 100 лет

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что прожить до 100 лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность. Об этом сообщает РИА Новости.

"Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живет 10-летний ребенок, – та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака. Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни", – сказал он.

По словам министра, необходимо проявлять предельную сдержанность и мудрость.

"Почему-то, когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причем четко переходя рубеж дня рождения – 18 лет", – рассказал Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что, по статистике, это особенно проявляется у мальчиков.

Ранее специалист в области долголетия и системный биолог из Великобритании Эндрю Стил рассказал о привычках, замедляющих процесс старения. По словам Стила, чтобы продлить молодость, нужно быть физически активным, отказаться от пищевых добавок, иметь полноценный сон и разнообразный рацион с большим количеством овощей и фруктов.