СМИ сообщили о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию, сообщает британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По данным издания, до этого они более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания заявил, что экс-офицер ГРУ и его дочь получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь.
Племянница Скрипаля Виктория полагает, что эта информация про переезд дяди и сестры – отвлекающий маневр, передает РИА Новости. Ей об этом ничего неизвестно, и она в этом не верит.
"Я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военный технопарк в Великобритании рядом с городом. Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно", – пояснила Виктория Скрипаль.
Как сообщает ТАСС, по словам племянницы экс-офицера ГРУ, он и его дочь говорили о проблемах со здоровьем, в связи с чем они находятся под наблюдением врачей.
"Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?" – поинтересовалась она. Племянница бывшего офицера ГРУ добавила, что Новая Зеландия – слишком маленькая страна, чтобы в ней двое известных людей могли бы оставаться незамеченными.
По предположению Виктории Скрипаль, сведения о переезде могли появиться в связи со съемками компании Би-би-си фильма о них.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Несколько недель после отравления они пробыли в коме, после пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.
Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы. Россия обвинения отвергает.
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