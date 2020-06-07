Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Православная церковь в воскресенье, 7 июня отмечает день Святой Троицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в Подмосковье.

В большинстве церквей на Троицу пройдут богослужения, однако формат литургии будет в каждом регионе разный, в зависимости от ограничений.

Кроме того, на полу храмов нанесена разметка, указаны точки, где именно могут находиться люди во время службы, а также показаны направления для движения.

Прихожане смогут посетить службу при условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима. Одной из традиций на Троицу является посещение могил близких.

Ранее стало известно, что верующие, которым из-за правил социального дистанцирования не хватит места на службах, будут перераспределены в соседние церкви.