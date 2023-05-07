Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:10

Общество

За сутки в РФ выявили 3 811 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки в России выявили 3 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Госпитализация потребовалась 364 пациентам. Это на 54,6% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 11 субъектах РФ, а снизилось – в 62. В 12 регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 29 человек. Между тем благополучно перенесли болезнь 4 749 пациентов.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за время пандемии, по официальным данным, вирус унес жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус
общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика