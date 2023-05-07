Кардиологи назвали восемь факторов, влияющих на долголетие и здоровье сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Американские кардиологи из ассоциации Life's Essential 8 назвали восемь факторов, способных повлиять на продолжительность жизни человека и здоровье его сердца. Об этом сообщает Al Hadath.

Согласно исследованиям специалистов, люди, соблюдающие профилактические меры, живут на 10 лет дольше и меньше страдают от хронических заболеваний.

Повлиять на продолжительность жизни и здоровье сердца можно, отказавшись от курения, включив физические нагрузки, а также скорректировав питание. Помимо этого, положительно на здоровье человека скажутся здоровый сон, контроль веса, артериального давления, а также уровня глюкозы и холестерина в крови.

В качестве физической нагрузки можно посещать тренировки в бассейне. Врач-кардиолог Юрия Конева ранее рассказала, что во время плавания следует следить за пульсом и давлением. Контроль подобных показателей позволит сохранить здоровье сердца и сделать тренировку эффективной, считает специалист.

