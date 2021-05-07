Жилье для молодых семей должно идти по льготной ставке – член ОП Нифантьев

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Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев считает, что благодаря введению государственных программ льготного кредитования различных категорий граждан можно компенсировать рост ставок по ипотеке.

По его словам, данная мера позволит компенсировать снижение спроса на кредиты, и даст реальную возможность приобрести собственное жилье значительной части российских семей.

"Если смотреть на проблему с точки зрения семейной политики и необходимости повышения рождаемости, то для решения этих вопросов нужно принимать эффективные экономические меры. Я предлагаю установить для молодых семей ставку по ипотеке 3%. Это сделает покупку жилья более реальной", – отметил Нифантьев.

Он также добавил, что нужны специальные механизмы, которые не позволят скупать дешевые квадратные метры профессиональным инвесторам для дальнейшей спекуляции.

Для этого Нифантьев предлагает ввести 10-летний мораторий на продажу квартир, купленных по льготной государственной программе.

Ранее Нифантьев отметил, что просьбы нуждающихся в модернизации лестниц для колясок в жилых домах Москвы необходимо рассматривать в индивидуальном порядке.