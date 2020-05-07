Слова губернатора Липецкой области о разгоне людей назвали вырваными из контекста

Фото: kremlin.ru
Власти Липецкой области охарактеризовали слова главы региона Игоря Артамонова о разгоне людей средствами дезинфекции как "вырванные из контекста". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Ранее СМИ распространили аудиозапись и цитаты из нее, в которых глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают меры борьбы с коронавирусом. Одна из них, по словам Артамонова, подразумевает работу с дезинфекцией, чтобы местные жители боялись покидать дома из-за отравлений.
"Данная аудиозапись – лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения", – заявили в пресс-службе областного правительства.
Кроме того, местные власти уведомили о том, что на совещании было принято решение отказаться от массовой дезинфекции и применять точечную обработку.
В Липецкой области за последние сутки подтверждено 47 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлены 703 заболевших COVID-19.
В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
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