Рошаль осудил оптимизацию здравоохранения в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль осудил проводимую в России оптимизацию медицины.
Он рассказал, что в 2019 году Общероссийский народный фронт провел закрытое обсуждение по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших
В мероприятии, в частности, приняли участие представители Минобороны, Минздрава и МЧС. В ходе заседания было установлено, что Россия к этому не готова.
Тогда Рошаль выступил против проводимой последние 15-20 лет оптимизации здравоохранения. В частности, он заявил, что она "была рассчитана на спокойную жизнь и без катаклизмов".
Рошаль добавил, что каждый регион РФ должен быть самодостаточным, а расчет коек и штата медиков должен производиться с учетом чрезвычайных ситуаций.
В ходе онлайн-заседания центрального штаба ОНФ он подчеркнул, что власти нужно "серьезно относиться к предложениям ОНФ", передает РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении правительством 3,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые работают с COVID-19.
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