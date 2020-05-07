Рошаль осудил оптимизацию здравоохранения в России

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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль осудил проводимую в России оптимизацию медицины.

Он рассказал, что в 2019 году Общероссийский народный фронт провел закрытое обсуждение по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших

В мероприятии, в частности, приняли участие представители Минобороны, Минздрава и МЧС. В ходе заседания было установлено, что Россия к этому не готова.

Тогда Рошаль выступил против проводимой последние 15-20 лет оптимизации здравоохранения. В частности, он заявил, что она "была рассчитана на спокойную жизнь и без катаклизмов".

Рошаль добавил, что каждый регион РФ должен быть самодостаточным, а расчет коек и штата медиков должен производиться с учетом чрезвычайных ситуаций.

В ходе онлайн-заседания центрального штаба ОНФ он подчеркнул, что власти нужно "серьезно относиться к предложениям ОНФ", передает РИА Новости.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о выделении правительством 3,1 миллиарда рублей на выплаты медикам, которые работают с COVID-19.