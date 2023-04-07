Американская модель Синди Кроуфорд раскрыла секрет узкой талии

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Сделать талию уже можно с помощью одной из моделей женского платья. Таким секретом поделилась американская модель Синди Кроуфорд, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам модели, платье стройнящего фасона подойдет женщинам с широкой талией, а также обладательницам фигуры "песочные часы". Визуально "утянуть" талию можно с помощью платья с запахом.

Модель, по словам Кроуфорд, позволит отвлечь внимание от талии, если затянуть пояс платья почти под ребрами. Помимо этого, модель сформирует V-образный вырез, что визуально сделает женщину более стройной.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал заметное вздутие живота у стройных девушек после приема пищи нормой. По словам специалиста, подобное не требует лечения и не вызывает болевых ощущений. Причиной того, что живот становится более заметным, кроется в миниатюрной фигуре.

"Доктор 24": плоский живот

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