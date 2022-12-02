Психолог назвала способы, которые помогут сбросить вес

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Тем, кто желает сбросить лишние килограммы, необязательно обращаться к фитнес-тренеру и соблюдать диету. В некоторых случаях необходимо понять причину набора лишнего веса, сообщает "Газета.ру".

"Желательно попытаться вспомнить, когда именно вы стали полнеть и о чем думали в этот момент. Вероятнее всего, тогда что-то пошло не так, как планировалось. Например, вы стали чаще обижаться", – рассказала психолог Галина Руснак.

Эксперт посоветовала перестать обижаться на людей, поскольку подобная практика не поможет вернуться к стройному телу.

Причиной набора лишних килограммов также могло стать желание защититься от окружающих. Однако в некоторых случаях люди намеренно пытаются набрать вес с целью выделиться в толпе, считает Руснак.

При желании похудеть специалист посоветовала поставить конкретную цель. Например, вес, которого человек хочет достичь. Также Руснак призвала постараться найти эмоции, не связанные с едой.

"Лучше потратить эти деньги не на вкусную еду, а на эмоции. Так, например, любые изменения во внешности – залог хорошего настроения. Также не стоит бояться перемен", – рекомендовала психолог.

Ранее нутрициолог Анна Макарова перечислила ошибки худеющих. Бесполезными она назвала чистки организма, детокс- и монодиеты.

Эксперт рекомендовала желающим похудеть грамотно продумать свой рацион с небольшим дефицитом калорий. По словам эксперта, такой подход поможет предотвратить срывы.



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