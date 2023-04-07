Гастроэнтеролог объяснил причину визуального вздутия живота у стройных девушек

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Визуальное вздутие живота является частой проблемой девушек с миниатюрной фигурой, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом сообщает News.ru.

"Когда они съедают нормальное количество еды, это становится визуально заметно за счет худобы. Еда разместилась в животе, а поскольку фигура миниатюрная, кажется, что живот надулся", – объяснил он.

Врач отметил, что визуальное вздутие не вызывает болевых ощущений и его не нужно лечить.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что есть некоторые продукты, которые позволят человеку перекусывать перед сном и не набирать лишний вес. Она отметила, что терпеть чувство голода не стоит, и предложила употреблять продукты животного происхождения, соки и орехи.

Эксперт посоветовала комбинировать продукты для создания оптимального перекуса, при этом порция еды не должны быть больше сжатого кулака.



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