В ГД оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала сообщения о возможных изменениях в паспортах россиян. Об этом сообщает RT.

Ранее в МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах. Согласно законопроекту, на последней 20-й странице удостоверения личности могут дополнить текст памятки. В нее внесут напоминание о том, что это основной документ, которым граждане обязаны владеть с 14 лет.

"Правильно, что принято решение об отсутствии необходимости замены паспортов в связи с этим небольшим изменением", – заявила Бессараб.

Также она отметила, что со временем весь цифровой мир перейдет на электронные аналоги паспорта.

"Конечно, эта ситуация не минует и Россию. Мы тоже постепенно будем вводить электронный аналог паспорта, который, возможно, объединит несколько документов", – добавила парламентарий.

Ранее сообщалось, что в паспорте оповестят о возможности внесения по желанию отметок о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания паспорта недействительным. Проектируемые изменения также устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

