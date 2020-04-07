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Общество

21:31

Эпидемический процесс в РФ развивается по одному из благоприятных сценариев – Скворцова

общество медицина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эпидемический процесс, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, развивается в России по одному из самых благоприятных сценариев, заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающий был исходно", – отметила Скворцова, добавив, что Россия опиралась "на опыт других стран, в том числе на ошибки, допущенные другими странами".

По словам Скворцовой, Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней.

"На плато мы будем до первой декады июня – до середины июня предположительно. В том случае если у нас не изменится сценарий развития процесса", – отметила она.

На сегодня в России зафиксировали 7497 человек, которые заразились COVID-19. 1154 новых случая инфицирования пришлись на последние сутки, 697 из них зарегистрировали в Москве.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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