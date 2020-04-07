Главврач больницы имени Давыдовского подтвердила, что заражена коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Главврач московской больницы имени Давыдовского Елена Васильева подтвердила свое заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.
"Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте. Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным, – рассказала главврач.
Ранее в интернете появилась информация, что Васильева, несмотря на то, что заражена коронавирусом, продолжала работать, а теперь на коронавирус проверяют больше 500 человек, с которыми она могла контактировать.
Главврач на это уточнила, что ведет конференции только по zoom и телемедицине. Также Васильева предполагает, что могла заразиться от одного из пациентов.
Ранее сообщалось, что у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина нет признаков заражения коронавирусом, первые тесты показали отрицательные результаты.
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