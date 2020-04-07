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Общество

18:03

Главврач больницы имени Давыдовского подтвердила, что заражена коронавирусом

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Главврач московской больницы имени Давыдовского Елена Васильева подтвердила свое заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Я чувствую себя хорошо, самоизолировалась давно, как только узнала о возможном контакте. Потом я сдавала анализы, результат двух анализов оказался положительным, – рассказала главврач.

Ранее в интернете появилась информация, что Васильева, несмотря на то, что заражена коронавирусом, продолжала работать, а теперь на коронавирус проверяют больше 500 человек, с которыми она могла контактировать.

Главврач на это уточнила, что ведет конференции только по zoom и телемедицине. Также Васильева предполагает, что могла заразиться от одного из пациентов.

Ранее сообщалось, что у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина нет признаков заражения коронавирусом, первые тесты показали отрицательные результаты.

В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 67 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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