Ученые предупредили о масштабных пожарах по всему миру

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Исследователи из Стэнфордскогo университета заявили, что планету снова ожидают крупные лесные пожары.

На это повлияют изменения климата, передает "Газета.ру".

Как считают ученые, масштабы и регулярность пожаров зависят от глобального потепления, которое образовано человеческими ошибками. На фоне чего изменения в метеорологических условиях приведут к серьезным возгораниям.

Специалисты подчеркивают, что риск катастрофичных лесных пожаров в осенние месяцы вырос в более чем два раза по всей Калифорнии за последние 40 лет.

Летом прошлого года в Сибири и на Дальнем Востоке бушевали лесные пожары.