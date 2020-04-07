В МЧС дали советы, как защититься от коронавируса по возвращении с улицы

11:09
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты МЧС рассказали, как можно защититься от коронавируса после возвращения домой с улицы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В первую очередь нужно тщательно протереть обувь и сменить одежду.
"Потом следует утилизировать маску, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, поместив их в отдельный целлофановый пакет", – советуют в МЧС.
Далее необходимо мыть руки с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Затем следует промыть нос, прополоскать горло и сполоснуть водой лицо и глаза, отмечают специалисты.
Ранее в Депздраве рекомендовали дезинфицировать санитайзеры, наручные часы, поводки для животных, наушники и ключи. Специалисты обратили внимание, что ремешок обычных часов накапливает множество опасных бактерий за день. То же касается и поводка питомца, с которым хозяева выходят на прогулки.
В дезинфекции нуждаются зарядное устройство для телефона и наушники, которые соприкасаются с кожей лица. Рекомендуют обрабатывать также ключи, пульт от телевизора, дверные ручки, детские игрушки и бытовые предметы.
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