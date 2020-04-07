В Музее современной истории России рассказали о пользе агитационных плакатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Цифровое деловое пространство" и Музей современной истории России приглашают на онлайн-выставку, посвященную Всемирному дню здоровья. Познакомиться с виртуальной экспозицией "Вирусу – бой! Победа близко" можно будет с 7 апреля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На выставке представят работы, созданные на основе советских агитационных плакатов 20–30-х годов XX века. Авторами являются художники Александр Дейнека, Сергей Иванов, Алексей Радаков, Всеволод Эльский и другие. Найти копии их плакатов можно было в любом городе СССР.
"Наш проект, реализованный совместно с Музеем современной истории России, – еще один способ напомнить москвичам о том, как важно оставаться дома и следовать несложным, но крайне необходимым правилам", – обратили внимание в пресс-службе агентства инноваций Москвы.
Как подчеркнула генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, советский агитационный плакат является одним самых ярких и эффективных инструментов, благодаря которым люди объединяются.
Продлится онлайн-выставка до 14 апреля. Зрителей ждут 10 советских агитационных плакатов, чьи лозунги переосмыслили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ранее москвичей пригласили посмотреть онлайн-балет в стиле техно.
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